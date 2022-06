NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize angesichts des geplanten Börsengangs der Online-Tochter Bol.com auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Er rate eher dazu, mit dem Vorhaben zu pausieren, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Supermarktkette sollte lieber ihren Investitionsaufwand reduzieren und die Aktienrückkäufe sichern./tih/jha/