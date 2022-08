NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 32,50 auf 32,80 Euro leicht angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe eine schon hoch liegende Hürde noch überboten, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl auf dem US-Markt als auch in Europa seien die Geschäfte gut gelaufen. Den Ausblick habe das Unternehmen nochmals erhöht./bek/gl