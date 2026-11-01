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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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RBC Capital Markets

Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform

12:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
34,17 EUR 0,06 EUR 0,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse seine Schätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Er verwies dabei auf die Folgen eines Cyberangriffs, der die zuletzt besser als erwartete Dynamik in Europa mehr als aufzehre./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
34,15 €		 Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
34,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,36%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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