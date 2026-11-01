Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
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Marktkap. 29,35 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
AI Analyse
Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse seine Schätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Er verwies dabei auf die Folgen eines Cyberangriffs, der die zuletzt besser als erwartete Dynamik in Europa mehr als aufzehre./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
34,15 €
|Abst. Kursziel*:
5,42%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
34,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,36%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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