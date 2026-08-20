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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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31,02 EUR +0,09 EUR +0,29 %
STU
31,02 EUR +0,01 EUR +0,03 %
HAML
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Marktkap. 27,3 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

10:21 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
31,02 EUR 0,09 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Nachrichten aus den USA, vornehmlich ein schwacher Ausblick von Walmart, stützten seine skeptische Einschätzung der Aktien von Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese am Freitag. Ein sich abschwächendes Marktumfeld und ein sich verschärfender Wettbewerb würden offensichtlich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
31,06 €		 Abst. Kursziel*:
-22,50%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
31,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,40%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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