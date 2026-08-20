Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 27,3 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
AI Analyse
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Nachrichten aus den USA, vornehmlich ein schwacher Ausblick von Walmart, stützten seine skeptische Einschätzung der Aktien von Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese am Freitag. Ein sich abschwächendes Marktumfeld und ein sich verschärfender Wettbewerb würden offensichtlich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,07 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
31,06 €
|Abst. Kursziel*:
-22,50%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
31,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,40%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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