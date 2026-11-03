Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
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Marktkap. 27,47 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
AI Analyse
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Resultate seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings habe das Management des Handelskonzerns die Zielvorgaben auf breiter Front gekappt. Das dürfte eine grundsätzliche Neubewertung der Aktien zur Folge haben, prognostizierte der Experte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,63 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
33,47 €
|Abst. Kursziel*:
-32,39%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
33,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-32,77%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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