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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

11:36 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
33,66 EUR 1,54 EUR 4,79%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Resultate seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings habe das Management des Handelskonzerns die Zielvorgaben auf breiter Front gekappt. Das dürfte eine grundsätzliche Neubewertung der Aktien zur Folge haben, prognostizierte der Experte./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,63 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
33,47 €		 Abst. Kursziel*:
-32,39%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
33,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-32,77%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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