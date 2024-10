JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen von 28,84 auf 28,43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Auch das dritte Quartal der Supermarktkette dürfte eine schleppende Volumenentwicklung widerspiegeln, verbunden mit einem zunehmenden Margendruck in den USA, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Markterwartungen würde er die Aktie, die nach der jüngsten Rally ein Rekordhoch erreicht habe, weiterhin meiden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 17:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 03:30 / BST

