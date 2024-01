UBS AG

AIR France - KLM Buy

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 23,00 auf 21,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die europäischen Fluggesellschaften übten sich insgesamt weiter in Kapazitätsdisziplin, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte allerdings eher auf der Kurz- als auf der Langstrecke. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag im Dezember stehe bei der Präsentation der Jahreszahlen Ende Februar wohl der Ausblick auf 2024 im Fokus./la/ajx

