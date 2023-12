Deutsche Bank AG

AIR France - KLM Hold

11:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM in einem Ausblick auf 2024 für die europäische Transportbranche von 18,50 auf 15,00 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Hold" belassen. Investoren interessierten sich am meisten für frühzyklische Werte aus dem Frachtbereich und für Billigfluggesellschaften, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das operative Ergebnis 2024 für 75 Prozent der von ihm abgedeckten Unternehmen lägen unter dem Bloomberg-Konsens. Dies sei aber in vielen Fällen weitgehend eingepreist, weshalb er Spielraum für eine Neubewertung sehe. Ausgenommen seien jene Unternehmen, die er mit "Sell" bewertet habe./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 07:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com