Bernstein Research

AIR France - KLM Outperform

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Geopolitische Verwerfungen hätten dazu geführt, dass die Fluggesellschaft im vierten Quartal entgegen den Erwartungen kein positives operatives Ergebnis erzielte, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kostenreduktion setze sich zugleich aber fort, was eine künftige Margenausweitung stützen dürfte./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 06:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 06:57 / UTC

