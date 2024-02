Barclays Capital

AIR France - KLM Overweight

08:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft der europäischen Fluggesellschaften dürfte sich allgemein im Jahresverlauf 2024 gut entwickeln, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die fortgesetzte Stärke der Atlantikflüge sowie die sinkenden Kerosinpreise milderten die nicht auf die Treibstoffpreise bezogene Inflation. Er bleibe zuversichtlich für Air France-KLM und IAG. Air France-KLM sei sowohl in den vergangenen drei Monaten als auch im bisherigen Jahresverlauf die schwächste Aktie unter den von ihm beobachteten Fluggesellschaften gewesen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com