LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Das dritte Quartal sei für die französisch-holländische Fluggesellschaft akzeptabel gewesen, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Studie. Was bleibe, sei aber der coronabedingt schwierige Winter. Er rechnet jeweils mit nur 40 Prozent an Flügen und Sitzauslastung./tih/ag