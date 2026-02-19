AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,05 Mrd. EURKGV 1,98
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Das Jahr 2025 sei stark beendet worden, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,70 €
|Abst. Kursziel*:
-13,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
12,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,18%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
