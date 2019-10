FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air France-KLM vor Zahlen für das dritte Quartal von 7,60 auf 8,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für das operative Ergebnis in diesem und im kommenden Jahr. Damit reflektiere er zuletzt schwächere Buchungszahlen. Allerdings lasse der Druck auf die Fluggesellschaft durch hohe Treibstoffpreise - verglichen mit seinen früheren Annahmen - nun etwas nach./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.