LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Air France-KLM von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 9,00 Euro gesenkt. Er nehme inzwischen eine zunehmend vorsichtige Haltung gegenüber europäischen Airlines ein, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte geht davon aus, dass nach der Gewinnwarnung der Lufthansa dieses Schicksal auch andere Gesellschaften ereilen werde. Auf der europäischen Kurzstrecke sei die Nachfrage bereits erkennbar schwach. Diese Schwäche dürfte sich nun auch auf Langstrecken und Geschäftsreisen übertragen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / 05:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.