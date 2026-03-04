AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,57 €
|Abst. Kursziel*:
14,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|09:16
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
