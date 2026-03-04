DAX 22.930 -2,8%ESt50 5.545 -3,1%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9300 +3,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 107,0 +14,7%Gold 5.094 -0,2%
AIR France-KLM Aktie

9,57 EUR -0,64 EUR -6,28 %
STU
9,60 EUR -0,50 EUR -4,90 %
GVIE
Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

09:16 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
AIR France-KLM
9,57 EUR -0,64 EUR -6,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,57 €		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

09:16 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
24.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
20.02.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Fraport-Aktie im Plus: Sanierung von wichtigster Start- und Landebahn
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
dpa-afx IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck
finanzen.net AIR France-KLM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zacks Air France-KLM SA (AFLYY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Air France-KLM (AFLYY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
