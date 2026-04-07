NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 11 auf 10,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
10,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,04%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|08:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
