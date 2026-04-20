AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,77 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
10,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,11 €
|Abst. Kursziel*:
0,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
10,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|13:51
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|13:51
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG