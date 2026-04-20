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Marktkap. 2,77 Mrd. EUR

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Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

13:51 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
10,11 €		 Abst. Kursziel*:
0,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
10,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:51 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
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