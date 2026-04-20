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Marktkap. 2,42 Mrd. EUR

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Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

10:11 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving analysierte am Freitagnachmittag, ob Fluggesellschaften die höheren Treibstoffpreise an ihre Kunden weiterreichen können. Die Anhaltspunkte dafür seien schwach, auch wenn Preiserhöhungen für Tickets angekündigt seien. Für die Gewinnmargen gebe es auf längere Sicht den stabilisierenden Mechanismus sinkender Kapazitäten. Als margenstarke Fluggesellschaften mit soliden Bilanzen seien IAG oder Ryanair für solche eine Phase am besten positioniert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 14:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,17 €		 Abst. Kursziel*:
11,21%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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