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AIR France-KLM Aktie

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11,56 EUR -0,17 EUR -1,45 %
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10,74 CHF -0,20 CHF -1,80 %
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Marktkap. 3,11 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
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WKN A3EJGH

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ISIN FR001400J770

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AI Analyse

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

11:56 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
11,56 EUR -0,17 EUR -1,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
11,58 €		 Abst. Kursziel*:
5,35%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
11,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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