AIR France-KLM Aktie
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Marktkap. 3,77 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AI Analyse
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 13,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Irving verwies dafür etwa auf ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, koordinierte Preiserhöhungen in der gesamten Branche und den weiteren Abbau von Kapazitäten im Winter. Bei Air France-KLM warnt er allerdings vor deren im Vergleich zu den Wettbewerbern höheren Verschuldung./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
13,15 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
14,56 €
|Abst. Kursziel*:
-9,72%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
14,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,15%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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