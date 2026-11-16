Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 13,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Irving verwies dafür etwa auf ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, koordinierte Preiserhöhungen in der gesamten Branche und den weiteren Abbau von Kapazitäten im Winter. Bei Air France-KLM warnt er allerdings vor deren im Vergleich zu den Wettbewerbern höheren Verschuldung./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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