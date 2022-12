NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der Air France-KLM bei einem Kursziel von 1,30 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Die Aktien der Franzosen mag Analyst Harry Gowers laut einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie unter den Netzwerk-Carriern aktuell am wenigsten. Sein Favorit ist Lufthansa. Bei Air-France sieht er einige Herausforderungen, wie die Rückzahlung von Staatshilfen und weitere Kapitalmaßnahmen in einem dafür eher ungünstigen Umfeld./ag/gl