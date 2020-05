ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,50 auf 3,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aus der aktuellen Krise resultierten massive Veränderungen bei den Schätzungen und damit für das Kursziel für die Fluggesellschaft, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Erst 2023 dürfte sich wieder eine Normalisierung einstellen. Angesichts der finanziellen Lage sollte es Air France-KLM aber gelingen, die Herausforderung zu überstehen. /mf/nas



