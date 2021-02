ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,15 Euro belassen. Die Reiserestriktionen innerhalb der Europäischen Union hätten einen neuen Höhepunkt erreicht, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund machten die Kapazitätsplanungen in der Flugbranche für das erste Quartal einen weiterhin optimistischen Eindruck. Bei Fluggesellschaften blieben seine Empfehlungen ausgewogen verteilt./tih/ag