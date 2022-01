ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 4,50 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen der voranschreitenden Impfkampagnen erwartet Analyst Jarrod Castle 2022 ein "neues Erwachen" der Flugbranche - mit einem zunächst langsamen Start aber einem starken Jahresausklang. Die Erholung dürfte dabei auf Kurzstrecken und touristischen Routen stärker ausfallen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Air France-KLM und Wizz sind die Werte, auf die er am wenigsten setzt./tih/edh