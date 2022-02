ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 4,10 auf 4,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an die Geschäftsergebnisse 2021 an./ag/mis