JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend starke Schlussquartal 2025, das man einer besseren Preis- und Kostenkontrolle verdanke, sowie der positive Ausblick sollten den Aktien der Fluggesellschaft Schwung geben, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er traut dem Unternehmen 2026 eine operative Ergebnismarge (Ebit) von mehr als sieben Prozent zu./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com