AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,16 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend starke Schlussquartal 2025, das man einer besseren Preis- und Kostenkontrolle verdanke, sowie der positive Ausblick sollten den Aktien der Fluggesellschaft Schwung geben, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er traut dem Unternehmen 2026 eine operative Ergebnismarge (Ebit) von mehr als sieben Prozent zu./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,22 €
|Abst. Kursziel*:
9,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
13,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|09:56
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
