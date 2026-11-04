AIR France-KLM Aktie
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Marktkap. 2,85 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AI Analyse
AIR France-KLM Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dank guter Geschäfte mit First- und Business-Class-Sitzen habe die Fluggesellschaft die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der bereinigte operative Gewinn sei höher als erwartet ausgefallen./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
12,77 €
|Abst. Kursziel*:
-6,03%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
12,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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