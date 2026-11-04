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AIR France-KLM Aktie

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RBC Capital Markets

AIR France-KLM Sector Perform

14:21 Uhr
AIR France-KLM Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
12,91 EUR 1,63 EUR 14,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dank guter Geschäfte mit First- und Business-Class-Sitzen habe die Fluggesellschaft die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der bereinigte operative Gewinn sei höher als erwartet ausgefallen./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
12,77 €		 Abst. Kursziel*:
-6,03%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
12,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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