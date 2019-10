NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der Fluggesellschaft könnte den Rahmen vorgeben für eine langfristige Wertsteigerung, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Strukturelles Aufwärtspotenzial müssten die Franzosen aber erst noch unter Beweis stellen und kurzfristig sei der Kursspielraum eingeschränkt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 17:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 00:15 / ET



