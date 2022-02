Aktie in diesem Artikel Air France-KLM 3,98 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Sell" mit einem Kursziel von 3,25 Euro belassen. Die Ukraine-Krise sei das bestimmende Thema für die Fluggesellschaften im Februar gewesen, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die deutlich erhöhten Kraftstoffpreise drohten bereits seit Jahresbeginn die Erholung im Europa-Geschäft zu gefährden. Diese werde durch die weiteren Schwankungen des Ölpreises infolge der Krise in der letzten Woche nun insgesamt noch schwieriger./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.