NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 1,50 auf 1,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Erholung in der Luftfahrtbranche sei da und die Fluggesellschaften hätten während der Krise viel Arbeit in ihre Neuaufstellung gesteckt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Air France-KLM bleibe aber für diesen Prozess zu hoch verschuldet./tih/mis