ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen von Aeroports de Paris auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,58 Euro belassen. Nach den Aussagen des Flughafenbetreibers zur künftigen Erholung der Passagierzahlen berechnete Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen operativen Verlust für Air France-KLM in diesem Jahr von 4,9 Milliarden Euro./bek/edh