NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide nach "soliden" Zahlen zum zweiten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. Unter den von ihr bewerteten Unternehmen sei der Industriegasehersteller der erste gewesen, der in dieser Berichtssaison die Margenerwartungen übertroffen habe, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/jha/