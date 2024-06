Goldman Sachs Group Inc.

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 202,73 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Conviction Buy"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte. Georgina Fraser verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Gaseherstellers, 850 Millionen US-Dollar in eine kohlenstoffarme Sauerstoffproduktion in den USA zu investieren. Die Analystin hält dies aus zahlreichen Gründen für positiv. Unter anderem sei dies ein groß angelegtes Energiewende-Projekt, schrieb sie. Dass Air Liquide das Projekt trotz des sehr wettbewerbsintensiven Verfahrens habe an sich ziehen können, unterstreiche zudem die führende Technologie des Konzerns./ck/edh

