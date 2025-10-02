DAX 24.374 -0,2%ESt50 5.647 +0,0%MSCI World 4.351 +0,6%Top 10 Crypto 16,64 +1,1%Nas 22.896 +0,2%Bitcoin 103.083 +0,3%Euro 1,1741 +0,2%Öl 64,63 +0,5%Gold 3.878 +0,5%
Rumble-Aktie springt zweistellig hoch: KI-Durchbruch mit Perplexity könnte Nutzerzahlen explodieren lassen
Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung 
Air Liquide Aktie

Marktkap. 101,45 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
Jefferies & Company Inc.

Air Liquide Buy

16:06 Uhr
Air Liquide Buy
Air Liquide S.A.
172,18 EUR -5,00 EUR -2,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der französische Hersteller von Industriegasen liege bei der Preisgestaltung auf Kurs, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volumenentwicklung bezeichnete der Experte als gedämpft./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,14 €		 Abst. Kursziel*:
16,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
172,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

16:06 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
11:31 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Air Liquide Buy UBS AG
15.09.25 Air Liquide Buy UBS AG
mehr Analysen

