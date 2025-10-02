Air Liquide Aktie
Marktkap. 101,45 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der französische Hersteller von Industriegasen liege bei der Preisgestaltung auf Kurs, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volumenentwicklung bezeichnete der Experte als gedämpft./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
175,14 €
|Abst. Kursziel*:
16,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
172,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|16:06
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|16:06
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|16:06
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.24
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.