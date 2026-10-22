Air Liquide Aktie
Marktkap. 110,9 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum im Gas- und Dienstleistungsgeschäft habe positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Zudem starte ein Aktienrückkaufprogramm früher als geplant./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
179,56 €
|Abst. Kursziel*:
13,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,54%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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