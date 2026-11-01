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Jefferies & Company Inc.

Air Liquide Buy

09:06 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
191,52 EUR 1,46 EUR 0,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 204 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
216,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
190,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,78%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

09:06 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Air Liquide Buy UBS AG
30.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
30.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
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