Air Liquide Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 120,59 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 204 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
216,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
190,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
191,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,78%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
196,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:06
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|09:06
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|09:06
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.