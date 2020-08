NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 149 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte mit Wachstum des Industriegasekonzerns seien im Vergleich zur Konkurrenz deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022./edh/ajx