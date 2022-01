NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 162 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenn BASF ein Aktienrückkaufprogramme durchführe, warum könne dies Air Liquide nicht - diese Frage stellt Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Industriegaseanbieters im März./ajx/nas