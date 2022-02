NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis(Ebit) und das vergleichbare Wachstum des Industriegasekonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis