NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Auf diesem dürfte es vor allem um das Umsatzpotenzial der kommenden Jahre gehen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne mit einem durchschnittlichen Umsatzplus von sechs Prozent jährlich. Davon gehe ein Prozent auf höhere Preise und fünf Prozent auf steigende Volumina des Herstellers von Industriegasen zurück./bek/he