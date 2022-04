NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide nach Quartalszahlen von 183 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegasehersteller zeichne sich vor allem durch ein defensives Geschäftsmodell in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld und eine nachhaltige Preisgestaltung in inflationären Zeiten aus, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beides habe sich in den Ergebnissen des ersten Quartals erneut als besonders positiv erwiesen./edh/he