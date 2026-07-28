Air Liquide Aktie
Marktkap. 112,79 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 210 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers industriell genutzter Gase liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis habe sich verbessert. Nun rücke eine Kapitalmarktveranstaltung in den Fokus./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,66 €
|Abst. Kursziel*:
20,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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