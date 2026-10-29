Air Liquide Aktie
Marktkap. 112,9 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Gasekonzerns hätten den guten Monat für die Aktien gekrönt, die seit dem erfreulichen Kapitalmarkttag am 6. Oktober Fahrt aufgenommen hätten, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er räumt den Titeln ein gutes Wachstumspotenzial ein./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
179,62 €
|Abst. Kursziel*:
16,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,77%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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