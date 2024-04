Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Air Liquide Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegasehersteller habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten sich in den letzten Jahren in ihrem Fokus auf Selbsthilfemaßnahmen und Margenverbesserung stark an der Fusion von Linde und Praxair orientiert. Die Vorteile dessen und die Konsolidierung auf dem Industriegasemarkt hätten sich nun positiv bemerkbar gemacht./la/stk

