NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 155 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre Schätzungen an die aktuellen Marktbedingungen an und verschob den Bewertungshorizont für die Werte in die Zukunft./tih/edh