NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 112 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser begründete das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit kurzfristig höheren Ergebnisschätzungen und erhöhten langfristigen Wachstumserwartungen für den französischen Gasproduzenten./bek/he