NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Air Liquide auf "Neutral" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Besuch eines Innovationszentrums im französischen Grenoble habe die Technologie und Innovationsfähigkeit des Industriegaseherstellers als entscheidende Faktoren für die Erreichung der Ziele im Rahmen des Strategieplans "Advance" hervorgehoben, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In etlichen Bereichen hätten die Franzosen einen technologischen Vorsprung. Air Liquide profitiere langfristig von der Energiewende. Doch auf dem bereits erreichten Aktienkursniveau bleibe sie bei ihrem Anlagevotum./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

