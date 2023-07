Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser senkte die Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) um ein Prozent. Auch die Wachstumsprognose für das laufende Jahr des Gase-Spezialisten reduzierte sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/lew

