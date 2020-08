NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 110 auf 130 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des Gaseherstellers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinndynamik sei kurzfristig aber nur begrenzt./mf/la