NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das vierte Quartal des Industriegaseherstellers dürfte mindestens wie erwartet ausfallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr erschienen unterdessen leicht überzogen./mf/mis